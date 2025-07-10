Госсекретарь США рассказал о новых предложениях России по Украине

Рубио: США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались

На встрече в Куала-Лумпуре США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

Вашингтон продолжит контактировать со всеми сторонами конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирном урегулировании на Украине, добавил Рубио.

10 июля Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Госсекретарь США назвал разговор с Лавровым честным и важным. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп разочарован из-за «отсутствия гибкости» России в вопросе конфликта на Украине.