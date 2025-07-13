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16:22, 13 июля 2025Мир

Затраты ЕС на покупку российского газа превысили помощь Украине

В 2024 году ЕС потратил больше средств на российский газ, чем на помощь Украине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в 2024 году затраты Европейского союза (ЕС) на покупку российского газа превысили объем средств, выделенных на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Йоргенсен назвал эту ситуацию парадоксальной и напомнил, что целью Еврокомиссии является полный отказ от газа из России к 2027 году. Кроме того, он подчеркнул необходимость развития альтернативной возобновляемой и атомной энергетики. Это, по словам еврокомиссара, позволит Европе «не попадать в новую зависимость».

Еврочиновник отметил, что в настоящее время больше всего газа в ЕС поставляют Норвегия и США, однако эти меры имеют ограниченный срок действия, а зависимость от углеводородов будут преодолеваться за счет развития возобновляемых источников и атомной энергетики. Еврокомиссар уверен, что это позволит снизить цены для потребителей.

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Полностью отказаться от ископаемого топлива Европа намерена к 2050 году.

В июне сообщалось, что российский газ озадачил Европу. Еврокомиссия признала, что может отличить российский газ, который поставляется в ЕС, от газа из других регионов.

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