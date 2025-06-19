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15:07, 19 июня 2025Мир

Российский газ озадачил Европу

ЕК признала, что неспособна отличить российский газ от газа из других регионов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) признала факт того, что неспособна отличить российский газ, который поставляется в Европейский союз (ЕС), от газа из других регионов, и поэтому намерена искать другие способы запрета ввоза топлива из России. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия не может отличить молекулы российского газа от других поставок. Как следствие, это будет работа для таможенных служб, поскольку встает вопрос контроля документов на разрешение ввоза», — заявила представитель.

17 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК к концу 2027 года собирается полностью запретить странам объединения закупать российский газ. Он подчеркнул, что запрет на поставки топлива из России будет действовать вне зависимости от того, прекратятся ли боевые действия на Украине.

18 июня спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал бюрократию ЕС «тупой и идиотской», поскольку из-за нее рушатся оставшиеся связи сообщества с Россией. Он подчеркнул, что Москве и Европе важно поддерживать связи, и он выразил надежду, что лидеры ЕС «это тоже понимают». В противном случае они «столкнутся с волной негодования собственного населения».

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