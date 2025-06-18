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18:48, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Спецпредставитель Путина назвал бюрократию Евросоюза тупой

Глава РФПИ Дмитриев: Бюрократия ЕС тупая, она разрушает связи с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Бюрократия Европейского союза (ЕС) является «тупой и идиотской», поскольку из-за нее оставшиеся связи сообщества с Россией рушатся. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Важно, чтобы были созидательные силы, которые, по-хорошему, нужно поддерживать по аналогии с поливанием цветов. А эта тупая европейская бюрократия, реально идиотская, разрушает последние оставшиеся мосты между ЕС и Россией, это невероятно глупо. В этом контексте мне нравится выражение "выстрелили себе же в ногу"», — сыронизировал спецпредставитель главы государства.

При этом Дмитриев подчеркнул, что России и странам объединения важно поддерживать связи, и он выразил надежду, что высшие европейские лидеры «это тоже понимают». В противном случае, если бюрократы захотят полностью разрушить мосты с Москвой, то они «столкнутся с волной негодования собственного населения».

Ранее Дмитриев заявил, что усилия действующей американской администрации во главе с Дональдом Трампом помогли начать прямой диалог между Россией и США.

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