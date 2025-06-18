Спецпредставитель Путина похвалил Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: Усилия Трампа помогли начать прямой диалог между РФ и США

Усилия действующей американской администрации во главе с Дональдом Трампом помогли начать прямой диалог между Россией и США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Диалог начался, причем прямой диалог, прошло несколько встреч. Изменения [в российско-американских отношениях] происходят. И большая часть этого прогресса происходит благодаря усилиям президента Трампа, который продвигал идею этого диалога», — отметил спецпредставитель российского президента.

По мнению Дмитриева, без усилий действующей американской администрации контакты между Москвой и Вашингтоном продолжали бы отсутствовать.

8 июня Дмитриев заявил, что диалог президента России Владимира Путина и Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении. Он добавил, что количество граждан, выступающих за нормализацию отношений с Западом, выросло с 52 до 80 процентов.