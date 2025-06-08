Дмитриев: Диалог Путина и Трампа привел к сдвигу в общественном мнении России

Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении. Положительное последствие контактов глав государств назвал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Диалог Путина и Трампа привел к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США враждебными, снизилось с 75 до 40 процентов», — рассказал Дмитриев. Он добавил, что количество граждан, выступающих за нормализацию отношений с Западом, выросло с 52 до 80 процентов.

«Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации», — подытожил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев рассказал о панике Запада из-за разговора Путина и Трампа. По его словам, диалог лидеров России и США является вызовом для стран Запада, чья стратегия основана на лжи и конфронтации.