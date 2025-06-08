Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 8 июня 2025Россия

В России назвали последствие диалога Путина и Трампа

Дмитриев: Диалог Путина и Трампа привел к сдвигу в общественном мнении России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении. Положительное последствие контактов глав государств назвал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Диалог Путина и Трампа привел к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США враждебными, снизилось с 75 до 40 процентов», — рассказал Дмитриев. Он добавил, что количество граждан, выступающих за нормализацию отношений с Западом, выросло с 52 до 80 процентов.

«Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации», — подытожил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев рассказал о панике Запада из-за разговора Путина и Трампа. По его словам, диалог лидеров России и США является вызовом для стран Запада, чья стратегия основана на лжи и конфронтации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

    Отец Маска оправдал сына за ссору с Трампом

    Renault начнет создавать беспилотники на Украине

    Европе предрекли кризис из-за украинских беженцев

    В Петербурге девятилетняя школьница упала с турника и попала в реанимацию

    В России назвали последствие диалога Путина и Трампа

    Российские войска уничтожили десять пунктов управления элитных отрядов БПЛА ВСУ

    В Казахстане сменили министра обороны

    В Израиле распорядились не пускать в Газу судно с Гретой Тунберг на борту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости