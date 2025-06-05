Дмитриев рассказал о панике Запада из-за разговора Трампа с Путиным

Дмитриев: Разговор Путина с Трампом вызвал панику в странах Запада

Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июня, вызвал панику в странах Запада. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что прямой диалог двух глав государств является для вызовом стран Запада, так как их стратегия основана на лжи и конфронтации.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, где обсудили два раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Параллельно с этим, президент США попросил американских законодателей отложить рассмотрение новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.