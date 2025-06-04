Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 4 июня 2025Мир

Трамп после разговора с Путиным опубликовал пост о санкциях против России

Трамп опубликовал пост со ссылкой на статью о санкциях против РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал еще один пост после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В соцсети Truth Social он выложил ссылку на статью The Washington Post (WP) под названием «Конгресс может дать Трампу рычаги давления на Путина».

В материале обсуждается законопроект о санкциях против торговых партнеров РФ. Утверждается, что его принятие Сенатом не будет обязывать Трампа подписывать документ, но даст ему «рычаги давления» на Москву.

«Санкции вступят в силу только после того, как президент вынесет заключение о том, что Путин "отказывается вести переговоры о мирном соглашении с Украиной". [Это] резко усилило бы влияние Трампа на Путина и укрепило бы его позиции на переговорах, предоставив ему возможность вводить разрушительные санкции против России в любой момент», — пишет газета.

Ранее Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт

    Начальник полиции Армении оказался родственником вора в законе

    Папа Римский обратился с призывом к Путину

    Россиян проинструктировали на случай плохого ремонта в подъезде

    В Москве грабители отобрали у мошенника более миллиона рублей

    Врач заподозрил у похудевшего Киркорова серьезную болезнь

    Французские истребители нарисовали кривой украинский трезубец над Черным морем

    Украину признали страной с частичным дефолтом

    Военблогер высмеял заявление Зеленского об отсутствии успехов у армии РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости