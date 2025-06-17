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17:23, 17 июня 2025Экономика

Некоторым странам запретят покупать российский газ

Еврокомиссар Йоргенсен: Странам ЕС полностью запретят покупать газ у России
Кирилл Луцюк

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Еврокомиссия к концу 2027 года собирается полностью запретить странам Европейского союза закупать российский газ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Его процитировало ТАСС.

По его словам, краткосрочные контракты запретят с 2026 года, а долгосрочные должны будут прекратиться до конца 2027 года. Кроме того, ЕК намерена реализовать такие меры не как внешнеполитическое решение, а как торговую норму, которую можно утвердить квалифицированным большинством в Совете ЕС. Это означает, что страны сообщества не смогут наложить вето при голосовании, как это было бы в случае утверждения санкций.

Йоргенсен подчеркнул, что запрет на поставки российского газа будет действовать вне зависимости от того, прекратятся ли боевые действия на Украине. Что касается расторжения долгосрочных контрактов, то Еврокомиссия будет требовать их разрыва на основании принципа форс-мажора. Это позволит странам ЕС не попасть под штрафные санкции.

Ранее немецкое издание Handelsblatt призвало жителей Евросоюза не поддаваться иллюзиям, будто природный газ устареет в течение ближайших десяти лет и от него получится отказаться.

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