Анонсированы новые кадры из квартиры Путина

Журналист Зарубин опубликовал новые кадры гардероба и сервиза из квартиры Путина

Новые кадры из квартиры президента России Владимира Путина в Кремле опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Журналист проанонсировал выход очередной программы в воскресенье, 13 июля, в 22:30 мск, в которой обещал показать необнародованные ранее фрагменты съемки документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

В объектив телекамеры попала часть гардероба президента, его галстуки, костюмы и рубашки на открытых вешалках, а также лифт в Кремле и сервиз на президентской кухне.

Ранее Путин показал Aurus изнутри — белый кожаный салон с деревянной отделкой с холодильником, разделенный бронированным стеклом.

