Президент России Владимир Путин показал журналисту Зарубину Aurus изнутри

Президент России Владимир Путин показал Aurus изнутри. Соответствующие кадры публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На размещенных видео оператор запечатлел белый кожаный салон с деревянной отделкой. Кроме того, между креслами на заднем сиденье расположен спрятанный внутрь холодильник. Секция между пассажирскими и водительским местами разделена бронированным стеклом. В то же время окна автомобиля закрывают светлые раздвижные шторы.

По словам Путина, часто во время поездки он проводит совещания. «В дороге разговариваем, что же время терять?» — признался он.

В мае журналист Зарубин также показал самую большую в истории парковку Aurus у Кремля. Он продемонстрировал несколько десятков автомобилей под каждым флагом стран.

