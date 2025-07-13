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14:26, 13 июля 2025Ценности

Путин показал Aurus изнутри

Президент России Владимир Путин показал журналисту Зарубину Aurus изнутри
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Президент России Владимир Путин показал Aurus изнутри. Соответствующие кадры публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На размещенных видео оператор запечатлел белый кожаный салон с деревянной отделкой. Кроме того, между креслами на заднем сиденье расположен спрятанный внутрь холодильник. Секция между пассажирскими и водительским местами разделена бронированным стеклом. В то же время окна автомобиля закрывают светлые раздвижные шторы.

По словам Путина, часто во время поездки он проводит совещания. «В дороге разговариваем, что же время терять?» — признался он.

В мае журналист Зарубин также показал самую большую в истории парковку Aurus у Кремля. Он продемонстрировал несколько десятков автомобилей под каждым флагом стран.

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