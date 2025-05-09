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12:20, 9 мая 2025Россия

Самую большую в истории парковку Aurus показали на видео

Журналист Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал ЗАРУБИН

Самая большая в истории парковка автомобилей Aurus образовалась у Кремля. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«На территории Кремля самая большая парковка Aurus в истории — и по размерам, и по количеству автомобилей. Несколько десятков Aurus под каждым флагом стран», — сказал журналист.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров продемонстрировал подаренный российским коллегой Владимиром Путиным автомобиль Aurus. Пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов рассказал, что в прошлом году Путин подарил коллеге два автомобиля российского производства Aurus.

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