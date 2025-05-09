Самую большую в истории парковку Aurus показали на видео

Журналист Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus

Самая большая в истории парковка автомобилей Aurus образовалась у Кремля. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«На территории Кремля самая большая парковка Aurus в истории — и по размерам, и по количеству автомобилей. Несколько десятков Aurus под каждым флагом стран», — сказал журналист.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров продемонстрировал подаренный российским коллегой Владимиром Путиным автомобиль Aurus. Пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов рассказал, что в прошлом году Путин подарил коллеге два автомобиля российского производства Aurus.