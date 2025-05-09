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02:23, 9 мая 2025Бывший СССР

Президент Киргизии продемонстрировал подаренную Путиным машину

Президент Киргизии Жапаров приехал праздновать 9 Мая на подаренном Путиным Aurus
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров продемонстрировал подаренный российским коллегой Владимиром Путиным автомобиль Aurus. Об этом сообщил пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов, передает ТАСС.

«В прошлом году Путин подарил нашему президенту Жапарову два автомобиля российского производства Aurus», — рассказал он. По его словам, на одной из машин киргизский лидер приехал на посвященные 80-летию Победы праздничные мероприятия в Бишкеке.

Ранее стало известно, что Жапаров не проведет встречу с Путиным во время визита в Москву в честь празднования Дня Победы. «Насколько мне известно, двусторонних встреч не запланировано», — сообщил Алагозов.

Представители всех стран-участниц СНГ, включая Киргизию, посетят парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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