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11:47, 6 мая 2025Бывший СССР

В Киргизии рассказали о встрече Жапарова с Путиным

Президент Киргизии Жапаров не проведет встречу с Путиным в Москве
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов, передает РИА Новости.

«Насколько мне известно, двусторонних встреч не запланировано», — рассказал представитель Жапарова. Других подробностей он не привел.

Ранее стало известно, что от Сербии на парад 9 Мая поедет бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Он приедет по приглашению Москвы.

До этого сообщалось, что представители всех стран-участниц СНГ, среди которых и Киргизия, прибудут в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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