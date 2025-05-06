В Киргизии рассказали о встрече Жапарова с Путиным

Президент Киргизии Жапаров не проведет встречу с Путиным в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов, передает РИА Новости.

«Насколько мне известно, двусторонних встреч не запланировано», — рассказал представитель Жапарова. Других подробностей он не привел.

Ранее стало известно, что от Сербии на парад 9 Мая поедет бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Он приедет по приглашению Москвы.

До этого сообщалось, что представители всех стран-участниц СНГ, среди которых и Киргизия, прибудут в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.