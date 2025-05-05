Бывший вице-премьер Сербии посетит Москву 9 Мая

Бывший вице-премьер Сербии Вулин посетит Москву для празднования 80-летия Победы

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин по приглашению российских властей посетит Москву для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила его пресс-служба, передает РИА Новости.

«По приглашению высшего руководства России Александр Вулин будет присутствовать 9 мая на традиционном военном параде в Москве в связи с празднованием 80-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», — говорится в заявлении.

1 мая президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение посетить Москву 9 Мая. Два дня спустя, во время визита в США политик почувствовал недомогание, ему потребовалась помощь медиков. После консультаций со специалистами Вучич отменил назначенные встречи и покинул Соединенные Штаты.

Президента Сербии выписали из больницы 3 мая. По словам экс-премьера Сербии Милоша Вучевича, глава государства чувствует себя хорошо и идет на поправку. Ожидается, что он вернется к обязанностям 7 мая.