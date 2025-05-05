Стала известна дата возвращения Вучича к обязанностям

Президент Сербии Вучич вернется к обязанностям 7 мая

Президент Сербии Александр Вучич вернется к обязанностям 7 мая. Об этом сообщает PTC.

Стало известно, что политик проведет встречи с послами России и Великобритании, после чего вечером того же дня он выступит с обращением к гражданам.

Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию. Политик был отправлен в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде.

Вучича выписали из больницы 3 мая. По словам доктора Драгана Динчича из ВМА, причиной недомогания сербского главы стало резкое повышение давления. Он подчеркнул, что политик испытывает проблемы с давлением на протяжении последних десяти лет.