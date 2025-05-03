Сербский врач назвал причину недомогания Вучича

Доктор Динчич: Причиной недомогания Вучича стало резкое повышение давления

Причиной недомогания сербского главы Александра Вучича стало резкое повышение давления. Об этом заявил доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии в Белграде, пишет РИА Новости.

«Состояние здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98», — отметил медик.

По словам врача, после этого Вучич принял дополнительную терапию. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение, добавил Динчич. Он подчеркнул, что политик испытывает проблемы с давлением на протяжении последних десяти лет.

Вучич почувствовал недомогание во время визита в Штаты где планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию.

Позже о проблемах со здоровьем также объявил премьер Словакии Роберт Фицо. В СМИ написали, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.