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16:19, 21 июля 2026Россия

Автомобиль с мирным жителем попал под удар ВСУ в российском регионе

Дрон ВСУ ударил по автомобилю с мирным жителем в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с мирным жителем в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Беспилотник атаковал транспортное средство на территории коммерческого объекта. Получившего ранения мужчину спасти не удалось.

В результате атаки произошел взрыв, из-за чего машина загорелась. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Помимо того, повреждения получили еще четыре автомобиля, добавили в оперштабе.

Ранее 21 июля стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS, беспилотники и управляемые авиабомбы.

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