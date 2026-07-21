Автомобиль с мирным жителем попал под удар ВСУ в российском регионе

Дрон ВСУ ударил по автомобилю с мирным жителем в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с мирным жителем в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Беспилотник атаковал транспортное средство на территории коммерческого объекта. Получившего ранения мужчину спасти не удалось.

В результате атаки произошел взрыв, из-за чего машина загорелась. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Помимо того, повреждения получили еще четыре автомобиля, добавили в оперштабе.

Ранее 21 июля стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS, беспилотники и управляемые авиабомбы.