Экс-премьер Сербии рассказал о состоянии Вучича после госпитализации

Вучевич: Вучич чувствует себя хорошо, медики следят за его состоянием

Президент Сербии Александр Вучич чувствует себя хорошо и поправляется. Об этом заявил экс-премьер Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в эфире телеканала Happy TV, цитату приводит РИА Новости.

«Важнее всего, что президент чувствует себя хорошо, он дома, в своей стране. Наши медики из Военно-медицинской академии контролируют и следят за его состоянием, он сейчас пару дней будет дисциплинированно принимать терапию, поправляться», — сказал он.

При этом Вучевич отметил, что президент Сербии сможет вернуться к работе уже «очень скоро».

Ранее сообщалось, что сербского лидера выписали из больницы. До этого Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде после того, как почувствовал себя плохо во время визита в США.