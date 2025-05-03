Президента Сербии выписали из больницы

Глава Минфина Мали: Президента Сербии Вучича выписали из больницы

Президента Сербии Александра Вучича выписали из больницы. Об этом сообщил глава Минфина страны Синиша Мали, пишет ТАСС.

По словам министра, политику стало лучше. Врачи рекомендовали Вучичу покой. Мали добавил, что при улучшении состояния президент, как и обещал, приедет в Москву на 9 Мая. «Через несколько дней он вернется к своим обязанностям, и мы продолжим работать», — отметил глава ведомства.

Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты где планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политику потребовалась помощь медиков, после консультации он отправился в Сербию.

Позже о проблемах со здоровьем также объявил премьер Словакии Роберт Фицо. В СМИ написали, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.