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15:18, 3 мая 2025Мир

Вучича госпитализировали

Вучич был госпитализирован после визита в США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде после того, как почувствовал себя плохо во время визита в США. Об этом сообщает телеканал Радио и телевидение Сербии (РТС).

«Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич», — передает телеканал.

Отмечается, что ухудшение самочувствия произошло после встреч с рядом американских конгрессменов и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Ранее сообщалось, что Вучич отменил встречи в США и решил вернуться в Белград. Причиной стало резкое ухудшение здоровья, в связи с чем президенту потребовалась медицинская помощь.

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