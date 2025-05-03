Вучича госпитализировали

Вучич был госпитализирован после визита в США

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде после того, как почувствовал себя плохо во время визита в США. Об этом сообщает телеканал Радио и телевидение Сербии (РТС).

«Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич», — передает телеканал.

Отмечается, что ухудшение самочувствия произошло после встреч с рядом американских конгрессменов и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Ранее сообщалось, что Вучич отменил встречи в США и решил вернуться в Белград. Причиной стало резкое ухудшение здоровья, в связи с чем президенту потребовалась медицинская помощь.