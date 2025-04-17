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18:02, 17 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно количество стран-членов СНГ на параде 9 Мая в Москве

Лебедев назвал количество стран-участниц СНГ на параде 9 Мая в Москве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Все нынешние страны-участницы Содружества независимых государств (СНГ) прибудут на парад 9 Мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил генсек организации Сергей Лебедев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает ТАСС.

«Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут присутствовать на торжествах в Москве», — заявил чиновник.

На данный момент в состав СНГ входят: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а также Россия.

В феврале власти де-юре члена СНГ — Молдавииотказались платить взносы в рамках организации. Сергей Лебедев отмечал, что хоть де-факто Кишинев не участвует в работе организации, но юридически остается ее формальным членом.

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