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14:32, 15 октября 2024Бывший СССР

В СНГ рассказали о статусе Украины и Молдавии

Генсек СНГ Лебедев: Украина и Молдавия юридически остаются в составе содружества
Сергей Лебедев

Сергей Лебедев . Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украина и Молдавия юридически остаются в составе Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил генсек организации Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Как генеральный секретарь СНГ хочу официально заявить: Украина юридически остается в составе СНГ. И Молдова тоже», — сказал он.

В начале октября в Москве под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание Совета глав стран-участниц СНГ. По словам российского лидера, отношения России со странами СНГ являются приоритетными.

В сентябре Украина покинула еще два соглашения в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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