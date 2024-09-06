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16:18, 6 сентября 2024Бывший СССР

Украина вышла из двух соглашений в рамках СНГ

Мельничук: Украина покинула еще два соглашения в рамках СНГ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина покинула еще два соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что Киев вышел из решения Совета глав правительств СНГ «О внесении изменений в Положение о едином бюджете органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств — участников Содружества Независимых Государств», принятого 23 мая 2008 года в Минске, а также из решения «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Содружества Независимых Государств, регламентирующие порядок финансирования органов СНГ», принятого в мае 2012 года.

Ранее Украина покинула соглашение по техническим барьерам в зоне свободной торговли в рамках СНГ. Оно было подписано в Москве 20 июня 2000 года.

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      Александр Курбатов
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