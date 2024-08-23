Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из Соглашения по барьерам в зоне свободной торговли в рамках СНГ

Украина вышла еще из одного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

Речь идет о соглашении по техническим барьерам в зоне свободной торговли в рамках СНГ. Оно было подписано в Москве 20 июня 2000 года.

Киевские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией, Белоруссией и СНГ. Так, в мае Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Такое решение принято с целью обеспечения национальной безопасности и усиления мир по защите национальных интересов, объяснил Мельничук.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее рассказал, что Украина отказалась выплачивать долги странам объединения. Он объяснил, что Киев до сих пор де-юре остается членом международной организации. При этом Украина не платит взносы в единый бюджет, накапливая долг перед государствами СНГ. «Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», — заявил генсек.