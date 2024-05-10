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16:21, 10 мая 2024Бывший СССР

Украина вышла еще из одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения СНГ о выполнении полетов самолетов спецназначения

Фото: PxHere

Украина вышла из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности и усиления мир по защите национальных интересов.

Соглашение было подписано 22 января 1993 года в Минске. Оно предусматривает полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

23 апреля Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве пограничных областей.

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      Илона Палей
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