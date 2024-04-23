Украина вышла из соглашений с Россией и Белоруссией

Представитель кабмина Мельничук: Украина вышла из соглашений с РФ и Белоруссией

Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве пограничных областей, а также из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области государственного испытания и охраны сортов растений. Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает РИА Новости.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве пограничных областей Украины и Российской Федерации, подписанного 27 января 1995 года в Харькове. Прекращено действие соглашения о сотрудничестве с Белоруссией в области государственного испытания и охраны сортов растений, подписанного 21 мая 2004 года в Минске», — сообщил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией. По его словам, Украина готовит документ «о разрешении всех вопросов».