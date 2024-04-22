Зеленский допустил переговоры с Россией

Зеленский: Украина может начать переговоры с РФ для урегулирования конфликта

Украина может начать переговоры с Россией. Возвращение к попыткам мирного урегулирования конфликта в разговоре с французским блогером Гуго Траверу допустил Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал он, говоря о возможных итогах саммита по Украине в Швейцарии.

В конце марта Зеленский заявил в интервью телеканалу CBS News о том, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее Киев утверждал, что процесс мирного урегулирования конфликта невозможны до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны 1991 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя интервью, указал, что Зеленскому придется учитывать новую геополитическую реальность в возможных переговорах с Россией. «У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — напомнил он.