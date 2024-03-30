Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 30 марта 2024Россия

Кремль отреагировал на слова Зеленского о возможных переговорах

Песков: Киеву придется учитывать новую реальность в случае переговоров

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы учитывать новую геополитическую реальность в возможных переговорах с Россией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ таким образом прокомментировал слова Зеленского о возможных мирных переговорах Украины с Россией. В пятницу в интервью телеканалу CBS News лидер Украиныи впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов начать переговоры, если «потеряет территории», вошедшие в состав РФ после начала спецоперации. При этом ранее Зеленский и другие представители Украины настаивали на том, что начало переговоров возможно лишь в случае, если российские войска покинут территорию Украины в границах, которые были установлены после распада СССР.

Ранее Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о формуле мира, в соответствии с которой должны проходить переговоры по урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля, Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на слова Зеленского о возможных переговорах

      Медведева рассказала о своем заработке

      Украинку осудят за пророссийскую позицию и коллаборационную деятельность

      Украинцам разрешили жениться онлайн

      Неизвестный захватил кафе с заложниками в Нидерландах

      Десятки людей эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за записки с угрозами

      Шойгу потребовал от работников оборонного предприятия пахать в три смены

      Летевший в Китай с Сахалина самолет резко сменил курс из-за неисправности

      Роскомнадзор проверит организаторов петербургской вечеринки в день траура

      Украинский боец высказался о предстоящем бое с россиянином в UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше