Кремль отреагировал на слова Зеленского о возможных переговорах

Песков: Киеву придется учитывать новую реальность в случае переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы учитывать новую геополитическую реальность в возможных переговорах с Россией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ таким образом прокомментировал слова Зеленского о возможных мирных переговорах Украины с Россией. В пятницу в интервью телеканалу CBS News лидер Украиныи впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов начать переговоры, если «потеряет территории», вошедшие в состав РФ после начала спецоперации. При этом ранее Зеленский и другие представители Украины настаивали на том, что начало переговоров возможно лишь в случае, если российские войска покинут территорию Украины в границах, которые были установлены после распада СССР.

Ранее Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о формуле мира, в соответствии с которой должны проходить переговоры по урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля, Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны.

