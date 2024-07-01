Украина отказалась выплачивать долги странам СНГ

Лебедев: Украина отказалась выплачивать какие-либо долги СНГ

Украина отказалась выплачивать долги странам Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом рассказал «Известиям» генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

Он объяснил, что Украина до сих пор де-юре остается членом международной организации. При этом Киев не платит взносы в единый бюджет, накапливая долг перед государствами СНГ.

«Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», — заявил генсек организации.

Ранее Украина вышла из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что такое решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности и усиления мир по защите национальных интересов.