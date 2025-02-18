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14:43, 18 февраля 2025Экономика

Власти Молдавии решили не платить взносы в рамках СНГ

Власти Молдавии решили не платить взносы за членство в СНГ в 2025 году
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организации в рамках СНГ. Соответствующие данные Минфина республики со ссылкой на местные СМИ приводит РИА Новости.

Отмечается, что Кишинев заплатит в текущем году около 2,9 миллиона долларов за членство в международных, региональных и парламентских организациях, а расходы на выплаты в рамках СНГ в его планы не входят.

Руководство страны с 2022 года ведет речь о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ и замены их двусторонними договорами со государствами-участниками Содружества. В 2023 году Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ и начала расторжение еще 70 договоров. Тогда же стало известно о намерении перестать платить взносы.

Летом 2024 года спикер парламента республики Игорь Гросу заявил, что «Молдавия продолжит постепенно выходить из СНГ». «Мы ясно заявили, что наш вектор и модель развития — это Европейский союз», — подчеркнул он, указав при этом, что отказ от членства в СНГ не является требованием Брюсселя. По словам генсека организации Сергея Лебедева, Молдавия как и Украина юридически остается в составе Содружества.

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