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18:42, 11 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали планы по членству в СНГ

Спикер парламента Гросу: Молдавия будет постепенно выходить из СНГ
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Молдавия будет и дальше постепенно выходить из СНГ, поскольку ориентиром во внешней политике страны является Евросоюз. Планы Кишинева по членству в организации назвал спикер парламента республики Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Молдавия продолжит постепенно выходить из СНГ, хотя это не является требованием Брюсселя. Мы ясно заявили, что наш вектор и модель развития — это Европейский союз. В этом контексте мы решили организовать референдум, чтобы четко прописать это в конституции», — сказал он.

Председатель парламента подчеркнул, что Молдавия не может состоять в ЕС и в СНГ одновременно. Он также отметил, что выход из организации займет время, так как Кишинев не может в одностороннем порядке разорвать все соглашения.

В июне стартовали переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз. В среду, 10 июля, вице-премьер по евроинтеграции страны Кристина Герасимова сообщила, что республика перешла ко второму этапу переговоров о присоединении к организации, в рамках которой с молдавскими чиновниками проведет встречу делегация Еврокомиссии.

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      Александр Курбатов
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