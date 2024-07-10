Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

Молдавия перешла ко второму этапу переговоров с Еврокомиссией по членству в ЕС

Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по присоединению к Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции страны Кристина Герасимова, передает РИА Новости.

Уточняется, что в республике находится делегация Еврокомиссии (ЕК), которая проводит встречи с молдавскими чиновниками. По ее словам, Кишинев приступил к двустороннему скринингу. Молдавские власти и команда ЕК должны оценить главу пятого европейского законодательства — «Государственные закупки».

Герасимова добавила, что это нужно для правильной работы демократического государства, так как касается эффективного использования госсредств.

Ранее молдавский президент Майя Санду приветствовала начало переговоров о членстве республики в ЕС и заявила, что в будущем Кишинев обязательно станет частью объединения. Лидер республики также выразила благодарность за поддержку председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.