Президент Молдавии прокомментировала начало переговоров о членстве в ЕС

Президент Молдавии Санду о переговорах с ЕС: наше будущее — в европейской семье

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала в социальной сети X начало переговоров о членстве республики в Европейском союзе (ЕС) и заявила, что в будущем Кишинев обязательно станет частью объединения.

«Сегодня Молдова и Украина официально начинают переговоры о вступлении в ЕС. Наше будущее — в европейской семье», — прокомментировала старт переговорного процесса политик.

Она также выразила благодарность за поддержку Молдавии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле.

21 июня в Молдавии подписали указ о начале переговоров по присоединению к ЕС. Ранее в республике заявили о выполнении всех рекомендаций для членства в объединении.