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11:35, 21 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии подписали указ о начале переговоров по присоединению к ЕС

Президент Молдавии Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению страны к Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе президента Молдавии рассказали, что переговоры стартуют в Люксембурге 25 июня. Главным переговорщиком от республики будет вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова.

«Глава государства подписал указ о начале переговоров о присоединении к ЕС и назначении вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимова главным переговорщиком от Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Ранее в Молдавии заявили о выполнении всех рекомендаций для членства в ЕС. Молдавские власти хотят присоединения к Евросоюзу сразу и целиком.

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      Маргарита Миронова
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