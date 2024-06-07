В Молдавии заявили о выполнении всех рекомендаций для членства в ЕС

Вице-премьер Молдавии Герасимова: страна выполнила рекомендации Еврокомиссии

Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии (ЕК) для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Герасимова сообщила, что ЕК признала Молдавию выполнившей все рекомендации страной в ходе доклада постоянным представителям государств-участников Евросоюза. Он подчеркнула, что государства ЕС должны утвердить рамки переговоров и созвать первую межправительственную конференцию.

«Молдавия уверенно движется к официальному началу переговоров о вступлении в ЕС», — заявила вице-премьер. Она также поблагодарила страны объединения, выступившие за скорейшее присоединение Кишинева.

Ранее представитель ЕК Ана Пизонеро заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС. Она рекомендовала странам объединения начать соответствующие переговоры.