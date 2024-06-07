Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

Представитель Еврокомиссии: Украина выполнила все условия для вступления в ЕС

Представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что Украина выполнила все условия для вступления в Европейский союз (ЕС), и рекомендовала странам объединения начать соответствующие переговоры. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы предоставили обновленную информацию странам-членам [ЕС] о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия», — сказала она, добавив, что окончательное решение лежит на государствах, входящих в состав сообщества.

Пизонеро добавила, что Киев выполнил, в числе прочего, условие Будапешта по защите прав национальных меньшинств.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщила, что Еврокомиссия планирует передать властям ЕС рекомендацию о начале очередного раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС до того, как начнется председательство Венгрии в Евросовете.