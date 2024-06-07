ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

FT: ЕК порекомендует Евросоюзу начать в июне переговоры о вступлении Украины

Еврокомиссия (ЕК) в этом июня даст властям Евросоюза рекомендацию о начале очередного раунда переговоров о вступлении Украины в состав ЕС до момента начала временного председательства Венгрии в Евросовете. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

«ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку [официальному Киеву]… до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя объединения», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия блокирует начало переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу. По данным источников агентства, Еврокомиссия представила странам ЕС переговорные рамки для обсуждения с Киевом членства в объединении. Предложение было одобрено большинством государств, однако было заблокировано Венгрией.