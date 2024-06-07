Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 7 июня 2024Мир

ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

FT: ЕК порекомендует Евросоюзу начать в июне переговоры о вступлении Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) в этом июня даст властям Евросоюза рекомендацию о начале очередного раунда переговоров о вступлении Украины в состав ЕС до момента начала временного председательства Венгрии в Евросовете. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

«ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку [официальному Киеву]… до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя объединения», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия блокирует начало переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу. По данным источников агентства, Еврокомиссия представила странам ЕС переговорные рамки для обсуждения с Киевом членства в объединении. Предложение было одобрено большинством государств, однако было заблокировано Венгрией.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

      Кендалл Дженнер снялась в бикини

      В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

      Совершен прорыв в лечении глиобластомы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше