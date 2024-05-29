Венгрия стала преградой на пути Украины в ЕС

Bloomberg: Венгрия блокирует переговоры о присоединении Украины к ЕС

Венгрия блокирует начало переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу (ЕС). О преграде на пути Киева в объединение сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, Еврокомиссия представила странам ЕС переговорные рамки для обсуждения с Киевом членства в объединении. Предложение было одобрено большинством государств, однако было заблокировано Венгрией.

«Вопросы, поднятые венгерским правительством, затруднили достижение соглашения по рамочной программе, которая позволила бы блоку начать переговоры», — утверждается в публикации.

К этим вопросам, по данным источников, относится в том числе и защита прав венгерских меньшинств на Украине. Кроме того, Венгрия потребовала внести другие существенные изменения, касающиеся торговли, сельского хозяйства и коррупции на Украине.

По данным агентства, предложенные Еврокомиссией рамки для переговоров могут быть вновь обсуждены и приняты на неформальной встрече европейских лидеров 17 июня.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен начать переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии.

