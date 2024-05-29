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14:17, 29 мая 2024Мир

В ЕС захотели ускорить переговоры с Украиной о членстве из-за Венгрии

Politico: ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной до председательства Венгрии

Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, опасения вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина не выполнила свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров.

«Вархейи не будет стремиться сделать это [принятие Украины в ЕС] очень быстро», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов. Также еще один чиновник сравнил комиссара с «лисой, которую пустили в курятник».

Авторы материала добавили, что процесс евроинтеграции Киева в любом случае будет проблематичным. Тем не менее, они заключили, что власти ЕС рассчитывают на компромисс с Будапештом.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступила против выделения дополнительных 6,5 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Он добавил, что министры из стран Евросоюза пытались оказать на него «чрезвычайно сильное давление», но это не повлияло на стремление Будапешта «твердо стоять на своей позиции».

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      Максим Габриелян
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