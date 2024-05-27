Венгрия выступила против выделения Евросоюзом денег Украине

Сийярто: Венгрия выступила против выделения 6,5 миллиардов евро Украине

Венгрия выступила против выделения дополнительных 6,5 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась на телеканале М1.

«Мы давно предупреждали о растущем риске эскалации конфликта на Украине, необходимо пересмотреть стратегию Европейского союза (ЕС). Выделение еще 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине для нас [Венгрии] неприемлемы», — сообщил дипломат.

Также он заявил, что министры из стран Евросоюза пытались оказать на него «чрезвычайно сильное давление», но это не повлияло на стремление Будапешта «твердо стоять на своей позиции».

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб раскритиковала Венгрию за нежелание выделять Украине помощь из Европейского фонда мира. Дипломат добавила, что позиция Венгрии является «непоследовательной». По ее мнению, одобрение Будапештом пакета финансовой помощи Киеву в феврале этого года обязывает ее придерживаться данных обязательств.