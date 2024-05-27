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13:40, 27 мая 2024Мир

МИД Бельгии обвинил Венгрию в блокировке новой помощи Украине

Глава МИД Бельгии Лябиб: Венгрия блокирует помощь Украине в 5 миллиардов евро
Аджа Лябиб

Аджа Лябиб. Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия блокирует выделение новой помощи Украине со стороны Европейского союза (ЕС) в пять миллиардов евро. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает РИА Новости.

«В настоящее время на заседании глав МИД ЕС напряженная обстановка. Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается», — рассказала политик.

Лябиб добавила, что позиция Венгрии является непоследовательной. По ее мнению, одобрение Будапештом пакета финансовой помощи Киеву в феврале этого года обязывает ее придерживаться данных обязательств.

1 февраля глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро, после того как представители 27 стран — участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. Несмотря на несогласие с помощью, Венгрия также ее одобрила.

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      Максим Габриелян
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