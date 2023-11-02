Молдавия перестанет платить взносы в СНГ и организации на платформе Содружества

Молдавия перестанет платить взносы в СНГ и организации на платформе Содружества, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов страны.

«Правительство исключит Содружество независимых государств (СНГ) из списка организаций, которым выплачиваются ежегодные членские взносы. Решение будет принято в связи с тем, что Молдавия денонсировала ряд документов об участии в организациях, созданных на платформе СНГ, а также в связи с банковскими санкциями, введенными международным сообществом в отношении РФ», — сообщил Минфин.

Отмечается, что такие предложения содержатся в проекте закона о бюджете Молдавии на 2024 год.

В проекте закона сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 миллионов леев (около 900 тысяч долларов) — с 66,5 миллиона до 50,5 миллиона леев. В ведомстве уточнили, что сокращение расходов в том числе связано с тем, что Молдавия не заплатит взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества. При этом изначально средства на это были заложены в бюджете на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году и начала расторжения еще 70 договоров. Как заявил глава пресс-службы правительства страны Даниел Водэ, государственные органы изучают каждое отдельное соглашение, заключенное в рамках СНГ. «Все денонсированные соглашения не приносят пользы и бесполезны для граждан и институтов нашей страны», — подчеркнул он.

При этом в молдавском парламенте оппозиционный блок социалистов и коммунистов призвал правящую коалицию отозвать проект разрыва ряда договоров с Содружеством.

