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13:07, 19 октября 2023Бывший СССР

В Молдавии оппозиция призвала отозвать проект разрыва договоров с СНГ

Молдавский оппозиционный блок призвал отозвать проект разрыва договоров с СНГ

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В молдавском парламенте оппозиционный блок социалистов и коммунистов призвал правящую коалицию отозвать проект разрыва ряда договоров с Содружеством независимых государств (СНГ). Об этом пишет РИА Новости.

Молдавские парламентарии собираются разорвать ряд соглашений: о принципах обеспечения пограничных войск СНГ вооружением и о взаимодействии государств-участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран. Также Молдавия может выйти из участия в Уставе Объединенного института ядерных исследований.

Однако правящая коалиция «Действие и солидарность» не прислушалась к призыву оппозиции и оставила эти вопросы в повестке дня парламента.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что СНГ хорошо выполняет свои функции. Он напомнил, что кроме СНГ есть еще несколько форматов: Организация Договора о коллективной безопасности и Евразийский экономический союз, которые представляют еще более углубленную форму интеграции.

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    Александр Слабиев
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