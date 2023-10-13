Сенатор Климов усомнился в необходимости реформ СНГ

Содружество Независимых Государств (СНГ) хорошо выполняет свои функции, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, нужно ли провести реформы и изменения в работе организации.

«Помимо СНГ есть еще несколько форматов, которые позволяют избежать каких-то радикальных действий: у нас есть Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), которые представляют еще более углубленную форму интеграции. Есть вообще Союзное государство [России и Белоруссии], которое, возможно, в будущем будет расширяться за счет принятия новых членов. Не все так спорно, как кажется на первый взгляд кому-нибудь», — отметил сенатор.

Мы не должны подстраиваться под тех, кто ошибся, запутался или был не туда заведен Андрей Климов российский сенатор

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Грузия и Украина числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате, а Молдавия утрачивает идентичность.

Глава государства отметил, что Киев подписал основополагающий документ по содружеству, но так и не присоединился к СНГ в полном формате.