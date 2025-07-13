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16:35, 13 июля 2025Россия

Путин рассказал о своих родителях

Путин: Родители с большой теплотой относились к своей деревне в Тверской области
Анатолий Акулов (редактор)
Владимир Путин с родителями

Владимир Путин с родителями. Фото: Kremlin.ru / Wikipedia

Родители президента России Владимира Путина прожили большую часть жизни в деревне, расположенной в Тверской области. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Отец Путина родился перед Первой мировой войной в Санкт-Петербурге, однако потом переехал вместе с семьей в деревню в Тверской области, которая стала для них вторым домом. Мать президента также родилась в сельской местности, вдали от крупных городов. Они с большой теплотой и любовью отзывались о своем доме. Аналогичное отношение сложилось и у президента.

Такое же восприятие у родителей Путина сформировалось и о всей стране в целом, отметил глава государства. «Они очень простые люди были — всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое», — пояснил он. Такое же отношение к России сложилось и у Путина. «Я так к этому и привык относиться», — заключил президент.

Ранее Путин рассказал об изменениях, произошедших в сознании российских элит, в контексте дальнейшего развития страны. Если в 1990-х главным пунктом стратегии являлось намерение «стать Западом», то уже в 2000-х власти стали отчетливо понимать собственный просчет и увидели необходимость переформатировать стратегию в пользу укрепления национального суверенитета и защиты нацинтересов. Эта трансформация России из объекта в субъект глобальной геополитики, подчеркнул Путин, в итоге оказалась основной причиной нынешних разногласий РФ с Западом. Подобная тактика Москвы, пояснил он, противоречила геополитическим интересам Евросоюза и США.

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