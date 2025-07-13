Николь Кидман удивила фанатов внешностью без парика

Австралийская актриса Николь Кидман показала натуральные волосы и удивила фанатов. На соответствующий снимок в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее племянницы Люсии Хоули обратило внимание издание Daily Mail.

58-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в белом платье и солнцезащитных очках с серыми линзами. При этом она продемонстрировала на камеру натуральные вьющиеся волосы.

Читатели портала оценили внешность звезды «Плохой девочки» и «Мулен Ружа!» без парика в комментариях под материалом. «Со своими волосами она выглядит моложе», «Великолепные волосы», «Она выглядит намного лучше с кудрями, чем с прямыми прядями», «Так намного лучше!», «Я никогда не понимала, зачем она портила свои натуральные волосы. Это была ее главная особенность», — высказывались они.

В мае Николь Кидман призналась, что очень жалеет о выпрямлении своих натуральных кудрявых волос.