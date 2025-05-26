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16:45, 26 мая 2025Ценности

Николь Кидман пожалела об одном изменении во внешности

Актриса Николь Кидман пожалела о выпрямлении вьющихся от природы волос
Мария Винар
Николь Кидман

Николь Кидман. Фото: Patrick Riviere / Getty Images

Австралийская актриса Николь Кидман пожалела об одном изменении во внешности. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале глянцевого журнала Allure.

В беседе с редакторами 57-летняя звезда «Плохой девочки» и «Мулен Ружа!» вспомнила о своих вьющихся от природы волосах, которые у нее были в начале карьеры. Так, она призналась, что очень жалеет, что выпрямляла их. «Разве это не безумие? Так что даю совет всем маленьким девочкам: примите свои кудри. Не следуйте по моим стопам и не выпрямляйте волосы», — заявил знаменитость.

В то же время собеседница издания отметила, что может вернуться к своей культовой прическе. «Я могу сделать свои волосы кудрявыми, но они должны быть немного влажными, и мне нужно использовать правильное средство», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что Кидман снялась в откровенном образе для Allure. Тогда актриса примерила красное ажурное платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы с высокой посадкой.

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