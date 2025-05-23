57-летняя Николь Кидман отказалась от бюстгальтера на съемке для журнала

Австралийская актриса Николь Кидман снялась в откровенном образе для журнала Allure. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, во время съемки для глянца 57-летняя звезда «Плохой девочки» примерила красное ажурное платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы с высокой посадкой. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Для своего наряда Кидман выбрала остроносые прозрачные туфли, а также примерила короткий рыжий парик с прямой челкой. Ее внешний вид дополнил макияж с акцентом на красную помаду.

Ранее Кидман оправдалась за тягу к парикам. Тогда актриса объяснила, что постоянная смена причесок связана с перевоплощением в кино.