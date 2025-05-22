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17:11, 22 мая 2025Ценности

Николь Кидман оправдалась за тягу к парикам

Актриса Кидман объяснила, что тяга к парикам связана с перевоплощением в кино
Мария Винар

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Австралийская актриса Николь Кидман оправдалась за тягу к парикам. Соответствующее интервью появилось в программе Sunrise на YouTube.

57-летняя знаменитость объяснила, что постоянная смена причесок связана с перевоплощением в кино. Так, Кидман напомнила о смене имиджа для второго сезона сериала «Девять совсем незнакомых людей», где ее героиня Маша Дмитриченко носит платиновый боб с челкой. По словам актрисы, тогда она использовала парик.

«Это было очень важно, потому что Маша должна была перевоплотиться. Ей всегда нужно перевоплощаться. И, как вы знаете, я тоже люблю менять прически», — пояснила звезда «Плохой девочки».

Ранее британский парикмахер-стилист Адем Ойгур объяснил тягу Николь Кидман к парикам. Тогда специалист отметил, что актриса пытается выглядеть визуально моложе с помощью накладных прядей.

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